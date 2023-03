Ronaldo reagiu aos insultos com que foi visado pelos adeptos do Cruzeiro, no sábado, após ter marcado presença na derrota frente ao América (0-2), no campeonato mineiro.

O antigo craque, que é acionista maioritário do clube de Belo Horizonte, tem sido alvo de críticas pelos recentes maus resultados e falta de investimento em reforços, apesar do regresso do Cruzeiro à Serie A do Brasileirão.

«Hoje foi um dia muito triste para mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte dos adeptos e imprensa», lamentou o «Fenómeno», acrescentando: «Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos a passar. Tirámos o clube da UTI [Unidade Cuidados Intensivos] e já disse que vamos tirar do hospital.»