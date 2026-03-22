Um lance que está a chocar o mundo do futebol brasileiro. No embate entre o Remo e o Bahia, o guarda-redes Ronaldo partiu o braço direito depois de fazer uma defesa.

O lance decorreu ainda na primeira parte, enquanto o Bahia ia vencendo por 1-0. O guardião de 29 anos, que está na segunda época no Bahia, fez uma bela defesa. Porém, ao cair apoiou-se no braço direito até que... acaba mesmo por partir o braço.

No final, o Bahia acabou por ser goleado (4-1), falhando o «assalto» ao segundo lugar do Brasileirão.

Atenção, as imagens podem afetar os mais sensíveis. Veja aqui o momento: