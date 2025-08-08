Dois meses depois de assumir o comando técnico da equipa, Rui Duarte renovou contrato com o Athletic Club, anunciou esta sexta-feira o clube da segunda divisão brasileira.

«O técnico Rui Duarte e a sua comissão técnica, formada por Neca Fernandes e Frederico Carmo, renovaram contrato com o Athletic até o fim de 2026. Seguimos juntos, Mister», pode ler-se no comunicado oficial.

Rui Duarte chegou no início de junho e desde então soma quatro vitórias, três empates e duas derrotas. No campeonato encontra-se em 13.º lugar.