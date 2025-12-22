Neymar foi submetido, na manhã desta segunda-feira, a uma intervenção cirúrgica ao menisco medial do joelho, informou o Santos em comunicado oficial.

De acordo com o clube brasileiro, o internacional canarinho foi operado no hospital Mater Dei Nova Lima.

«Foi realizada artroscopia realizada pelo médico Rodrigo Lasmar e respetiva equipa. A cirurgia decorreu sem complicações e o jogador encontra-se bem», escreveu o Peixe.

O avançado deverá ter alta ainda durante a tarde desta segunda-feira e iniciar de imediato o processo de reabilitação, que será acompanhado pelo seu fisioterapeuta pessoal, Rafael Martini.

O Santos não divulgou prazos para o regresso de Neymar à competição, remetendo a avaliação da recuperação para a evolução clínica do atleta nos próximos dias.

De recordar, Neymar tinha sofrido uma lesão no menisco esquerdo, mas acabou por forçar e jogar até ao final do Brasileirão conseguindo manter o Santos no principal escalão do futebol brasileiro.