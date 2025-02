Faltam poucas horas para aquele que pode ser o primeiro jogo de Neymar com a camisola do Santos, 12 anos depois da estreia e logo em dia de aniversário.

O treinador Pedro Caixinha, que não estará no banco de suplentes por ter sido expulso no último jogo frente ao São Paulo, convocou o astro brasileiro para o encontro com o Botafogo, a contar para o Campeonato Paulista, na madrugada desta sexta-feira.

«Chegou a hora, nação santista! Chegou o dia tão esperado!», escreveu o clube que formou o brasileiro, numa das suas redes sociais.

Neymar, que completa esta quarta-feira 33 anos, voltará a jogar com o «presente» que o Santos lhe deu, a mítica camisola número 10 de Pelé. O avançado saiu do Santos em 2013 e rumou ao Barcelona, onde esteve ligado até 2017. Depois, mudou-se para o PSG, até que em 2023 foi contratado pelo Al Hilal, de Jorge Jesus.