Pedro Caixinha deixou, esta segunda-feira, o comando técnico do Santos após uma série de maus resultados à frente da equipa brasileira.

As reações começaram a chegar logo após a confirmação do despedimento e uma delas foi mesmo de Neymar, que recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem ao treinador português. Recorde-se que Caixinha chegou ao Santos no início de 2025 e em 16 jogos somou apenas seis vitórias.

«Mister... foi um prazer enorme trabalhar consigo. Desejo-lhe muito sucesso na sua vida, obrigado por tudo!», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem de Neymar para Caixinha: