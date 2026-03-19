Poucas horas após ter oficializado a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico, o Santos confirmou a chegada de Cuca para o cargo.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube anunciou a chegada do treinador de 62 anos, que fica com um contrato válido até ao fim de 2026. Esta é a quarta vez que Cuca orienta a equipa principal do Santos, depois das passagens em 2008, 2018 e 2020. Juntamente com o técnico chegam o adjunto Cuquinha e o preparador físico Omar Feitosa.

No currículo, o técnico conta com uma Taça dos Libertadores, três títulos do Brasileirão e uma Taça do Brasil, além da Taça e Supertaça da China, conquistadas pelo Shandong Luneng.

