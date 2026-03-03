Agora sim, é oficial. Lucas Veríssimo está de regresso ao Santos, após cinco anos fora do futebol brasileiro.

A oficialização foi feita pelo próprio clube, através das redes sociais, sendo que o central assina um contrato válido para as próximas três temporadas, segundo informação do Globoesporte. Além disso, o clube fica com opção de renová-lo por mais uma época. De acordo com a mesma fonte, o Santos paga quatro milhões de euros por 70 por cento do passe do atleta.

Recorde-se que Lucas Veríssimo representou o Benfica durante três épocas, sendo que pelo meio teve um empréstimo ao Corinthians. Desde 2023/24 que o jogador de 30 anos representava o Al Duhail, tendo estado cedido na última temporada ao Al Wakrah, onde realizou 14 jogos.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Lucas Veríssimo: