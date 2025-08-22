O Santos, que começou a temporada com Pedro Caixinha no leme, anunciou esta sexta-feira o terceiro treinador da temporada.

«O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Juan Pablo Vojvoda como o novo treinador da equipa de futebol profissional. Em acordo fechado nesta sexta-feira (22), o técnico chega ao Peixão com contrato até o fim de 2026, » pode ler-se na publicação oficial.

Este é o segundo clube que o técnico argentino orienta na presente temporada, depois de ser despedido do Fortaleza, cargo esse que foi ocupado pelo português Renato Paiva.

Nesta temporada, Vojvoda é o terceiro treinador que o Santos anuncia. Pedro Caixinha iniciou os trabalhos e foi substituído por Cléber Xavier, que deixou o cargo após os recentes maus resultados.

Relativamente ao Santos, clube onde joga Neymar e que subiu esta temporada ao primeiro escalão brasileiro, encontra-se em 15.º lugar, com 21 pontos, apenas mais dois que a zona de despromoção.