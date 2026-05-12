Robinho Jr parece estar perto de deixar o Santos – dias depois de ter acusado Neymar de agressão. O avançado de 18 anos, filho de Robinho, recusou voltar a treinar com os sub-20, como avança o Globo Esporte.

Entretanto, as pazes entre o jovem jogador e Neymar foram feitas.

Após a renovação realizada em abril deste ano, Robinho Jr continua sem contar para Cuca, técnico do Santos. Foi, na verdade, apenas oito vezes opção para o treinador de 62 anos – não joga há um mês.

Tem integrado a equipa principal. O jogador deixou clara a intenção de não voltar aos sub-2o sem que haja um plano claro para carreira do extremo de 18 anos.

A saída na próxima janela de mercado parece, assim, um cenário provável. De acordo com a imprensa brasileira, fontes próximas do jogador alertam para o Interesse do Inter, sendo que não houve qualquer proposta até então.

Enquanto isso, apesar de a equipa técnica do Santos acreditar que o avançado não está ainda pronto para a equipa principal, cabe ao jogador «manter-se pronts» e aguardar pela oportunidade.

O contrato de Robinho Jr com o Santos é válido até 2031.