No primeiro dia no Santos, Jesualdo Ferreira visitou o museu do Santos e deparou-se com história viva: Lima, Dorval, Edu e Mengálvio.

Aqueles que, juntamente com Pelé, são algumas das maiores glórias do clube aproveitaram para conhecer o treinador português e ainda lhe ofereceram uma camisola.

Durante o encontro a boa-disposição foi a nota dominante, com Jesualdo a confidenciar-lhes que ainda os viu jogar, recordando a Taça Intercontinental de 1962, quando o campeão Europeu Benfica, defrontou o vencedor da Taça Sul-Americana.

«Eu ainda vos vi jogar, era um menino. Deram cinco ao Benfica do Cluna, Eusébio, Costa Pereira, Simões, José Augusto. [o Benfica] Levou cinco. O Pelé fazia tabela no pé do Humberto [Fernandes]», atirou, para gargalha geral.

Jesualdo convidou os antigos jogadores para assistirem a um treino para «aquela rapaziada conhecerem gente que ganhou muito. Eles ainda não ganharam nada… Mas vão ganhar, se Deus quiser».

Para fim, Jesualdo ainda desafiou Lima para se arriscar numa peladinha. «Ainda joga? Faz lá um treino comigo», desafiou.

Ora veja tudo, numa reportagem da Santos TV: