Durante o jogo entre Santos e Internacional, a contar para o Brasileirão, a equipa médica do Santos teve de entrar em campo, mas não para auxiliar um jogador.

O árbitro assistente, Rodrigo Figueiredo, entrou em campo aos 24 minutos para ser assistido depois de, aparentemente, ter sentido uma dor insuportável no peito do pé. O árbitro brasileiro foi rapidamente assistido e o jogo prosseguiu normalmente.

De relembrar que o Santos acabou por ser derrotado em casa pelo Internacional (2-1), somando a terceira derrota em sete jogos disputados no campeonato. Esta derrota resultou na saída do técnico Juan Pablo Vojvoda, que só venceu três jogos nos 14 disputados pelo clube, desde 14 de janeiro.

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