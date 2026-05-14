OFICIAL: Roger Machado despedido do São Paulo
Treinador de 51 anos deixa o cargo de treinador após eliminação da Taça do Brasil
Treinador de 51 anos deixa o cargo de treinador após eliminação da Taça do Brasil
Roger Machado foi despedido do cargo de treinador do São Paulo na madrugada desta quinta-feira. A decisão do clube paulista surgiu depois da eliminação da Taça do Brasil frente ao Juventude (3-1).
O técnico de 51 anos chegou ao São Paulo em março deste ano, na altura para substituir o argentino Hernán Crespo. Ao serviço do tricolor paulista, Machado registou sete vitórias, seis derrotas e quatro empates em 17 jogos.
O São Paulo não vence há cinco jogos para todas as competições. O treinador canarinho deixa assim a formação paulista na quarta posição do Brasileirão, no primeiro lugar do grupo C da Sul-Americana e eliminado da Taça do Brasil.
O São Paulo irá, assim, para o terceiro treinador numa fase ainda inicial da época.
O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Roger Machado e de sua comissão técnica.— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2026
A decisão foi tomada após a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/NVzj85R8ms