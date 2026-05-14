Roger Machado foi despedido do cargo de treinador do São Paulo na madrugada desta quinta-feira. A decisão do clube paulista surgiu depois da eliminação da Taça do Brasil frente ao Juventude (3-1).

O técnico de 51 anos chegou ao São Paulo em março deste ano, na altura para substituir o argentino Hernán Crespo. Ao serviço do tricolor paulista, Machado registou sete vitórias, seis derrotas e quatro empates em 17 jogos.

O São Paulo não vence há cinco jogos para todas as competições. O treinador canarinho deixa assim a formação paulista na quarta posição do Brasileirão, no primeiro lugar do grupo C da Sul-Americana e eliminado da Taça do Brasil.

O São Paulo irá, assim, para o terceiro treinador numa fase ainda inicial da época.