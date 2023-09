O selecionador interino do Brasil, Fernando Diniz, introduziu quartro alterações na lista de convocados para os duelos de outubro, com a Venezuela, no dia 12, e com o Uruguai, no dia 17, ambos a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026.

Desta forma, o selecionador deixou de fora o central Ibañez (Al-Ahli), o médio Joelinton (Newcastle) e os avançados Antony (Manchester United) e Gabriel Martinelli (Arsenal). Para os seus lugares, Fernando Diniz chamou Bremer (Juventus), Gerson (Flamengo), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Jesus (Arsenal).

Refira-se que a Juventus, o Mónaco, o Real Madrid, o Arsenal e o Fluminense são os clubes mais representados, com dois jogadores cada um.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City) e Lucas Perri (Botafogo);



Defesas: Danilo (Juventus), Vanderson (Mónaco), Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Caio Henrique (Mónaco), Renan Lodi (Marselha);



Médios: Casemiro (Man. United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras) e André (Fluminense);



Avançados: Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid), Neymar (Al-Hilal), Gabriel Jesus (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Matheus Cunha (Wolverhampton).