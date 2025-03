Com a saída de Dorival Júnior do comando técnico da seleção do Brasil, os nomes para suceder ao técnico de 62 anos começaram a surgir e Jorge Jesus é apontado como um dos candidatos principais.

Ora, Neymar foi questionado sobre o próximo selecionador da «canarinha» e em jeito de brincadeira recusou-se a comentar o assunto, garantindo que é apenas um jogador. «Não tenho nada a ver com isso, sou apenas jogador. Não me metam nessas coisas, estou fora», afirmou.

Veja aqui as declarações de Neymar: