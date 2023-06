Já foram vendidos mais de 12 mil bilhetes para o particular entre o Brasil e o Senegal, que vai disputar-se no Estádio de Alvalade, casa do Sporting.

Em comunicado, os leões informam que os ingressos já estão à venda e que poderão apenas ser adquiridos online, em cbf.bymeoblueticket.pt .

O encontro particular, diga-se, está agendado para a próxima terça-feira, dia 20 de junho, a partir das 20h00.