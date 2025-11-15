O Brasil venceu o Senegal na preparação para o Mundial 2026, no particular realizado na casa do Arsenal, em Londres. Na tarde deste sábado, Carlo Ancelotti apostou em Ederson, Militão, Alex Sandro e Casemiro de início, enquanto Danilo e Fabinho não saíram do banco. Na seleção africana, Sadio Mané foi titular.

Num encontro geralmente equilibrado, os golos surgiram aos 28 e 35 minutos, pelo avançado Estêvão e pelo médio Casemiro, respetivamente.

Na terça-feira, às 19h30, o Brasil mede forças com a Tunísia em França, no estádio do Lille. Por sua vez, o Senegal recebe o Quénia, também na terça-feira (15h).