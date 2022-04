O Santa Cruz foi derrotado em casa no último sábado, pelo ASA (2-1), em jogo da Série D do Brasil.

Após o apito final, insatisfeito com a atuação do guarda-redes Klever, um adepto dos anfitriões invadiu o relvado e protagonizou uma série de mergulhos para explicar ao futebolista como poderia travar alguns dos remates. O guardião não pareceu muito interessado na «aula» do adepto, mas as bancadas vibraram com os ensinamentos do homem que acabou detido momentos mais tarde.

Será que a explicação teve sucesso? O Santa Cruz volta a jogar na próxima semana e as dúvidas ficarão desfeitas.

Ora veja o momento insólito: