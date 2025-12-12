Gonçalo Paciência terminou a ligação com o Sport Recife é passa a ser um jogador livre no mercado.

A notícia foi dada pelo próprio avançado português, que através das redes sociais se despediu do clube que representou na última temporada, tendo apontado um total de cinco golos em 22 jogos pela equipa principal. Recorde-se que o Sport Recife terminou no último lugar do Brasileirão, com apenas 17 pontos somados em 38 jornadas.

«Seguir em frente e preparar para o que aí vem. Obrigado ao Sport Recife, foi um prazer representar o maior do Nordeste. Deste lado a dedicação, o profissionalismo e o respeito foi sempre no máximo», pode ler-se.

Veja aqui o vídeo de despedida de Gonçalo Paciência: