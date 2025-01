Agora sim, é oficial. Gonçalo Paciência é reforço do Sport Recife até dezembro de 2025.

Tal como o Maisfutebol já tinha avançado, o avançado português junta-se ao clube que atualmente é orientado por Pepa e ruma assim ao Brasil, após ter rescindido de forma amigável com o Sanfreece Hiroshima.

Formado no FC Porto, Gonçalo Paciência realizou um total de 16 jogos pela equipa principal dos azuis e brancos, em duas ocasiões distintas (2014/15 e 2017/18). Pelo meio teve experiências fora de portas, com destaque para as três temporadas ao serviço do Eintracht Frankfurt, onde conquistou uma Liga Europa.