Apresentado na quarta-feira como novo treinador do Sport Recife – o terceiro nesta época – Pepa revelou-se «faminto por vitórias» e preparado para disputar a promoção à Serie A.

«Temos de ter a capacidade de atacar e de ser agressivos…Gosto de atropelar. Mas, isto é tudo bonito em palavras. O que interessa é no jogo. Serão três meses, será uma reta final muito intensa. Precisamos de tudo e de todos», referiu, em conferência de imprensa.

No sétimo posto da Serie B, o Recife acumula 35 pontos, a cinco do Santos (4.º), o primeiro emblema em zona de promoção. No topo está o Grémio Novorizontino, com 43 pontos. Em todo o caso, a equipa de Pepa guarda dois encontros em atraso, ante Operário Ferroviário (10.º) e CRB (16.º).

Na noite de sábado, o Recife jogará no reduto do Avaí (5.º), a partir das 23h. Será um duelo decisivo para as contas do campeonato.

Este é o regresso de Pepa ao Brasil, depois de orientar o Cruzeiro em 2023, no Brasileirão. Em 25 jogos, o português conseguiu sete vitórias.

A três meses de completar 44 anos, o técnico, de Torres Novas, conta com experiências no Qatar e na Arábia Saudita, além de Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Tondela, Moreirense, Feirense e Sanjoanense.

A carreira de treinador despontou nas formações de Sacavenense, Tondela e Benfica.