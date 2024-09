Esta segunda-feira, o Sport Recife, orientado por Pepa, voltou a vencer na segunda divisão brasileira e somou a quinta jornada consecutiva sem perder.

Em casa do Paysandu, o treinador português conseguiu sair com os três pontos, depois de uma vitória pela margem mínima.

O autor do golo foi Igor, aos 64 minutos, assistido por Zé Roberto.

O Sport Recife é agora terceiro lugar, com 46 pontos, mas menos um jogo que os adversários. Desde que chegou ao clube, no início do mês, Pepa ainda não perdeu qualquer jogo, somando três vitórias e dois empates.