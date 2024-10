Na madrugada desta quinta-feira, o Sport Recife de Pepa sofreu a primeira derrota com o técnico luso no comando.

Em jogo referente à 16.ª jornada da segunda divisão brasileira, o Sport Recife recebeu e perdeu com o Operário Ferroviário, por 2-1.

A equipa visitante entrou com o pé direito e aos quatro minutos já vencia por uma bola, golo de Boshilia. O Sport Recife reagiu e Ortiz empatou aos 22 minutos.

O golo da vitória surgiu aos 83 minutos, autoria de Nathan Fogaça.

Relativamente à classificação, o Sport Recife está em terceiro lugar, com 53 pontos. O Operário está em oitavo, com 46.

Com este resultado, a equipa sofreu a primeira derrota com Pepa, que está no comando desde início de setembro. Até ao momento são cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Confira o resumo: