Na madrugada desta quarta-feira, o Sport de Pepa bateu o Sousa, por 2-1, em jogo referente à terceira jornada da Copa do Nordeste.

Sem o português Gonçalo Paciência, o Sport chegou primeiro ao golo, aos oito minutos, através de Lenny Lobato. O Sousa respondeu e empatou aos 54 minutos, com golo de Diego Ceará.

O golo da vitória surgiu já para lá dos 90 minutos (90+2m), com o argentino Rodrigo Atencio em destaque, ele que tinha entrado em campo cinco minutos antes.

Com este resultado, a equipa de Pepa está em terceiro lugar do Grupo A, com seis pontos. O Sousa está em quinto, com três.