Sporting: Rayan Lucas convocado pelo Brasil para o Mundial sub-20
Médio ofensivo chegou esta temporada aos leões por empréstimo do Flamengo
Rayan Lucas foi convocado esta sexta-feira pela seleção do Brasil para o Mundial sub-20, que decorre no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro.
O médio ofensivo chegou esta temporada ao Sporting por empréstimo do Flamengo para reforçar a equipa B, apesar de ser, por vezes, opção nos treinos de Rui Borges e do qual já mereceu vários elogios.
Pela formação secundária dos leões, Rayan realizou quatro jogos esta temporada.
A seleção canarinha de sub-20 está inserida no grupo C da competição, juntamente com México, Marrocos e Espanha.
