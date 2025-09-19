Rayan Lucas foi convocado esta sexta-feira pela seleção do Brasil para o Mundial sub-20, que decorre no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro.

O médio ofensivo chegou esta temporada ao Sporting por empréstimo do Flamengo para reforçar a equipa B, apesar de ser, por vezes, opção nos treinos de Rui Borges e do qual já mereceu vários elogios.

Pela formação secundária dos leões, Rayan realizou quatro jogos esta temporada.

A seleção canarinha de sub-20 está inserida no grupo C da competição, juntamente com México, Marrocos e Espanha.