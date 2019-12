Wendel, jogador do Sporting, está na convocatória provisória do Brasil para o torneio pré-olímpico da América do Sul, que atribui duas vagas para os Jogos de Tóquio 2020.

O selecionador, André Jardine, já definiu uma lista de 23 jogadores, mas estes dias têm sido de intensas negociações com os clubes, uma vez que a prova não é realizada em datas FIFA, pelo que não há obrigatoriedade de cedência dos atletas.

A convocatória da seleção olímpica brasileira prevê a apresentação dos jogadores a 18 de janeiro e a libertação a 9 de fevereiro. O torneio pré-olímpico vai disputar-se na Colômbia.