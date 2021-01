Palmeiras: Abel arrisca perder final da Taça por expulsão... nos «quartos» Treinador português foi expulso na partida com o Ceará, dos quartos de final da Taça do Brasil, por insultos ao árbitro. Vai agora ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, caso seja declarado culpado, perde a decisão do título com o Grémio