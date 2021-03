Abel Ferreira ganhou a Taça do Brasil e no final, muito emocionado, assumiu ter sido «um risco» a opção de carreira feita ao escolher o Palmeiras e o futebol brasileira. Abel falava à SporTV quando foi abraçado e elogiado pelos seus futebolistas.



«A forma que eu tenho de compensar as saudades que tenho da minha família é com esses filhos que arranjei aqui», brincou Abel, antes de tentar falar mais a sério.

«Trabalho, organização, capacidade, talento e estrutura. Foram estas palavras que me fizeram aceitar o convite do Palmeiras. Ninguém é campeão antes de o ser, mas eu queria muito ganhar. Os melhores treinadores do mundo dizem que, para ser campeão, precisamos de boa matéria prima, estrutura forte e adeptos. O Palmeiras tem tudo.»



Abel disse, então, que tinha de facto ter sido «um risco» a saída da Europa, optando pelo Brasil. «Foi um risco (vir para o futebol brasileiro), sim, mas quem não arrisca não petisca. E eu acertei. Eu não atravessei o Atlântico para passar férias, vim para ganhar troféus. Queria agradecer aos nossos jogadores, porque fomos muito criticados no Mundial e tivemos a capacidade de dar a volta por cima e seguir em frente. Entendemos que aprendemos em todos os momentos, quando ganhamos e quando perdemos.»



Em quatro meses, Abel Ferreira ganhou a Libertadores e a Taça do Brasil no Palmeiras.