Corinthians e Vasco não foram além de um empate a zero, na primeira mão da final da Taça do Brasil.

Num jogo bastante dividido e com apenas dois remates enquadrados com a baliza, o conjunto da casa até podia ter chegado ao 1-0 aos 26 minutos, mas Depay estava em posição irregular e o lance não contou.

Este foi, de resto, o único lance de registo no primeiro tempo. Do outro lado, Nuno Moreira foi titular e acabaria por ser substituído já aos 79 minutos, em detrimento de Pablo Vegetti.

Desta forma, está tudo em aberto para a final da Taça do Brasil, que terá a segunda mão já no próximo domingo, desta vez no Maracanã (21h).