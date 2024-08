A madrugada de quarta para quinta-feira não foi a melhor para os treinadores portugueses Abel Ferreira e Pedro Caixinha, do Palmeiras e do Bragantino, respetivamente. Os jogos disseram respeito aos quartos de final da Taça do Brasil.

O Palmeiras foi derrotado na deslocação ao Maracanã, perante o Flamengo, por 2-0, fruto dos golos assinados por Pedro e Luiz Araújo, aos 57 e aos 72 minutos, respetivamente.

Já o Bragantino perdeu após dois remates certeiros de Bruno Zapelli e Christian, ainda na primeira parte, diante do Athletico Paranaense.

Nos oitavos, recorde-se, também entra em ação o Botafogo, de Artur Jorge, que não conseguiu ir além de um empate a uma bola, diante do Bahia, na véspera, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro.