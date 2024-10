O Flamengo recebeu e venceu o Corinthians, por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil.

No jogo de estreia de Filipe Luís no comando técnico da formação do Rio de Janeiro, o único golo do encontro foi apontado pelo antigo lateral do FC Porto, Alex Sandro. À passagem da meia-hora de jogo, o internacional brasileiro recebeu a bola dentro da área e de um ângulo apertado, rematou de pé esquerdo, para o fundo da baliza.

Veja aqui o resumo da vitória do Flamengo sobre o Corinthians:

No outro jogo do dia, o Atlético Mineiro bateu o Vasco por 2-1 e parte em vantagem para o encontro da segunda mão.

Após ter perdido com o Palmeiras, de Abel Ferreira na última jornada do Brasileirão, o Atlético entrou a perder no encontro, graças ao golo de Coutinho. Só que até ao intervalo, Guilherme Arana encarregou-se de carregar a equipa às costas e após restabelecer a igualdade no marcador (38 minutos), assistiu Paulinho para a reviravolta.

O Vasco recebe o Atlético Mineiro para a segunda mão a 19 de outubro e no dia seguinte, Corinthians e Flamengo medem forças.

Veja aqui o resumo da vitória do Atlético Mineiro sobre o Vasco: