O Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, garantiu, na madrugada desta sexta-feira, a passagem aos quartos de final da Taça do Brasil.

Depois do empate na primeira mão dos «oitavos» (0-0), o segundo jogo frente ao CRB caiu para o lado do técnico português, que venceu por 2-0.

Lucas Villalba abriu o marcador aos 43 minutos e Eduardo aumentou a vantagem aos 90+6. Na segunda parte, Gege, do CRB, ainda teve o empate nos pés, mas desperdiçou uma grande penalidade.

De referir que nos últimos 20 jogos oficiais, a equipa de Leonardo Jardim perdeu apenas um jogo, empatou seis e venceu os restantes 13.

No outro jogo da madrugada, o Vasco da Gama de Nuno Moreira bateu o CSA, por 3-1, e seguiu em frente na competição. Na primeira mão, a partida terminou com um nulo no marcador.

Ryan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê apontaram os golos do Vascão. Brayann ainda reduziu para o CSA, aos 49 minutos, mas não evitou a derrota.

Nuno Moreira foi titular e esteve em campo até aos 66 minutos, altura em que deu o lugar a David.