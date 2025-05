A madrugada desta sexta-feira ficou marcada no Brasil por muito futebol dos 16 avos de final da Taça. O destaque vai para o triunfo do Palmeiras de Abel Ferreira mas também da vitória do Cruzeiro de Leonardo Jardim, que regressou aos triunfos.

O «verdão» já tinha vencido na primeira mão dos dezasseis avos de final o Ceará por 1-0 e voltou a triunfar por 3-0, agora na segunda mão.

Na primeira parte, ainda foi a equipa visitante a primeira a criar perigo, mas o golo de Pedro Henrique foi anulado por fora-de-jogo.

No segundo tempo deu-se um «vendaval Estêvão». O avançado de apenas 18 anos começou por falhar uma grande penalidade aos 67 minutos, mas na recarga conseguiu abrir o marcador a favor do Palmeiras. Apenas dois minutos depois, Estêvão voltou a faturar e dilatou a vantagem no marcador e na eliminatória.

Flaco López [87m] fechou as contas na partida depois de um excelente trabalho individual dentro da área, atirou forte para o fundo das redes.

O Cruzeiro voltou a vencer o Vila Nova, desta vez por 3-0 na segunda mão e passou à próxima fase da Taça do Brasil com o agregado de 5-0.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Um bis de Eduardo [56m e 75m] primeiro assistido pelo ex-Benfica Gabriel Barbosa e depois pelo ex-Sporting [Bolasie] terminou logo com qualquer hipótese do Vila Nova em dar a volta à eliminatória.

O também antigo jogador dos leões Matheus Pereira fez o passe para que Jonathan Jesus fechasse o resultado final em 3-0 e garantisse o apuramento para os «oitavos».

Já o Santos de Neymar e companhia ficou pelo caminho depois de sair derrotado do encontro da segunda mão frente ao CRB nas grandes penalidades.

O encontro terminou empatado a zero e nos pontapés da marca do castigo máximo a formação da Série B foi mais forte e venceu por 5-4.

Resultados da Taça do Brasil:

Atlético Minas Gerais-Maringa, 4-0

Corinthians-Novohorizontino, 1-0

Flamengo-Botafogo PB, 4-2

Maracanã-Internacional, 0-3

Vila Nova-Cruzeiro, 0-3

Palmeiras-Ceará, 3-0

Capital-Botafogo, 1-0

CRB-Santos, 0-0 [5-4 nas grande penalidades]

Bragantino-Criciuma, 6-0