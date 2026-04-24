Brasil
Há 1h e 10min
VÍDEO: Hulk leva adepta de 95 anos às lágrimas no jogo do Atlético Mineiro
Antigo avançado do FC Porto surpreendeu dona Lourdes, que viu pela primeira vez uma partida no estádio do clube de Minas Gerais
RAS
Antigo avançado do FC Porto surpreendeu dona Lourdes, que viu pela primeira vez uma partida no estádio do clube de Minas Gerais
RAS
Hulk protagonizou um momento ternurento no último jogo do Atlético Mineiro, ao dirigir-se à bancada para cumprimentar uma adepta que, aos 95 anos, assistiu pela primeira vez a um jogo na Arena MRV, em Belo Horizonte.
O antigo avançado do FC Porto abraçou, beijou e conversou com dona Lourdes, que não evitou as lágrimas na presença do internacional brasileiro.
«Por que estou emocionada? Por ele ter vindo perto de mim, era o que eu queria», explicou a adepta à reportagem do Globoesporte, antes de dedicar uma mensagem ao avançado: «Hulk, adoro-te, sou tua fã».
Além da surpresa protagonizada pelo avançado, dona Lourdes viu ainda o seu Atlético vencer o Ceará, por 2-1, para a Taça do Brasil. Uma noite memorável, em todos os sentidos.
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