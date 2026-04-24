Hulk protagonizou um momento ternurento no último jogo do Atlético Mineiro, ao dirigir-se à bancada para cumprimentar uma adepta que, aos 95 anos, assistiu pela primeira vez a um jogo na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O antigo avançado do FC Porto abraçou, beijou e conversou com dona Lourdes, que não evitou as lágrimas na presença do internacional brasileiro.

«Por que estou emocionada? Por ele ter vindo perto de mim, era o que eu queria», explicou a adepta à reportagem do Globoesporte, antes de dedicar uma mensagem ao avançado: «Hulk, adoro-te, sou tua fã».

Além da surpresa protagonizada pelo avançado, dona Lourdes viu ainda o seu Atlético vencer o Ceará, por 2-1, para a Taça do Brasil. Uma noite memorável, em todos os sentidos.