O Ferroviário foi eliminado na noite passada na segunda fase da Taça do Brasil, ao perder no desempate por penáltis frente ao América-MG.

Só que a partida está a levantar muita polémica, uma vez que o Ferroviário marcou um penálti... que não contou. A bola passou a linha de baliza, mas tanto o árbitro como o árbitro assistente, que estava em boa posição para avaliar o lance, não validaram o penálti e a equipa de Fortaleza acabou por perder.

O lance da polémica:

No final da partida, o presidente do Ferroviário anunciou, citado pelo Globoesporte, anunciou que vai impugnar a partida e até Mário Jardel, antigo avançado do FC Porto e do Sporting, e que passou também pelo clube brasileiro, se indignou com o lance.

«Que vergonha acabo de presenciar, uma verdadeira safadeza o que fizeram com o Ferroviário! Estou revoltado, momento de dificuldade que enfrentamos no nosso país, no futebol, poderia ser um dinheiro a mais que entraria e ajudaria o resto da temporada do clube e esses jogadores teriam um mês que aliviaria o mês», escreveu, nas redes sociais.