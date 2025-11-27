A pouco mais de 48 horas do arranque da final da Taça dos Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, jogadores do conjunto de São Paulo aproveitaram para deixar rasgados elogios a Abel Ferreira, o «comandante» e «líder» da equipa.

Raphael Veiga destaca a vertente humana do técnico português e a capacidade que tem para ajudar os atletas a crescerem como pessoas, além da vertente desportiva. Por outro lado, Bruno Fuchs olha para Abel como um «ídolo» e garante ter o «maior respeito» pelo treinador mais titulado na história do Palmeiras.

«É o nosso comandante. O nosso líder. Posso dizer que é um homem que está sempre disponível para nos ouvir e que nos apresenta o caminho a seguir. É um ídolo, tenho o maior respeito por ele», afirma Bruno Fuchs.

«Abel é um homem que nos ajuda na vertente humana. Acho que ele nos ajuda a tornarmo-nos melhores pessoas antes de sermos melhores jogadores. Por ele valorizar esse lado, como ser humano antes de outra coisa, nós conseguimos ser melhores dentro de campo», confessa Raphael Veiga.



Assista às declarações dos jogadores do Palmeiras:

Recorde-se que Palmeiras e Flamengo medem forças a partir das 21h (horas de Lisboa) deste sábado, no Estádio Monumental, em Lima (Peru).