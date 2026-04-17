O Flamengo de Leonardo Jardim recebeu e goleou o Independiente Medellín por 4-1, no encontro da segunda jornada da fase de grupos da Taça dos Libertadores.

Num jogo dominado pelo conjunto brasileiro, o primeiro surgiu logo aos 15 minutos, com Lucas Paquetá a colocar a bola no fundo da baliza. O melhor que os colombianos conseguiram fazer foi reduzir em cima do intervalo, por intermédio de Yony González, mas houve ainda tempo para Bruno Henrique dar nova vantagem ao Flamengo antes do recolher para os balneários. Após cruzamento de Arrascaeta, o avançado cabeceou para o 2-1.

O segundo tempo arrancou com mais um golo para o Flamengo, sendo que os papéis se inverteram e desta vez foi Arrascaeta a responder da melhor forma ao passe de Bruno Henrique. Pouco depois, a turma de Leonardo Jardim teve um golo anulado por fora de jogo de Léo Pereira.

Com o jogo controlado, o último golo surgiu no período de compensação do segundo tempo, com Pedro a desmarcar-se da melhor forma e a finalizar de pé esquerdo para o 4-1 final. Este resultado deixa o Flamengo com seis pontos no Grupo A, mais dois do que o Estudiantes.