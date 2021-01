Com mais de 8 milhões de casos e 200 mil mortes, o Brasil é um dos países do Mundo mais afetados pela pandemia de covid-19, mas nem isso foi suficiente para demover milhares de adeptos do Palmeiras, que compareceram em peso para apoiarem a equipa de Abel Ferreira antes do jogo com o River Plate.

A comitiva alviverde saiu do centro de treinos do clube, a menos de dois quilómetros do Allianz Parque, e o percurso foi sempre acompanhado por adeptos eufóricos. Tochas, fogo de artifício, gritos e cânticos, tudo para levar a equipa ao colo até à final da Taça Libertadores 21 anos depois da última presença.

São vídeos impactantes partilhados no Twitter por adeptos do Palmeiras, clube, jornalistas e até jogadores: