A temporada de Biel Teixeira não tem sido fácil e, depois de não ter vingado no Sporting e ter sido emprestado ao Atlético Mineiro, o brasileiro vestiu o «fato de vilão» na final da Taça Sul Americana, na noite deste sábado, perdida frente ao Lanús.

Lançado no prolongamento, aos 94 minutos, para o lugar de Dudu, o extremo de 24 anos acabou por protagonizar dois momentos de infelicidade: o primeiro ainda no decorrer do jogo, depois de receber um passe de Hulk e desperdiçar uma oportunidade flagrante. Posteriormente, no desempate por grandes penalidades, Biel não teve sorte e acabou por desperdiçar a mesma.

No final do encontro, na zona mista, o atleta emprestado pelos leões mostrou-se claramente desiludido:

«Mentalmente, eu já vinha um pouco em baixo, com a cabeça um pouco conturbada. Esta semana foi aquela para a qual mais me preparei, trabalhei bastante para poder ajudar. Eu sabia que estaria no banco, mas disse que iria entrar e decidir», começou por dizer aos jornalistas.

«Não sabia que seria, infelizmente, para atrapalhar um pouco a equipa. Não pude concluir como queria, que era em golo, mas assumo total responsabilidade, sou um homem nos momentos bons e nos momentos maus. Agora é levantar a cabeça. Peço desculpa aos adeptos. Sei que a pressão vai cair sobre mim. Nunca fujo da pressão».

«Infelizmente, na hora dos penáltis, não consegui finalizar em golo. Vim com a cabeça um pouco conturbada, mas tentei melhorar. Sempre treinei assim, mas o guarda-redes, infelizmente, defendeu. Estou de cabeça erguida e vou continuar a trabalhar», concluiu.

Esta temporada, pelo Atlético Mineiro, Biel leva 23 jogos, um golo e duas assistências.