O Botafogo venceu na deslocação ao Racing Avallaneda, da Argentina, e garantiu a primeira vitória nesta edição da Taça Sul-Americana. Este foi também o primeiro triunfo dos alvinegros desde a chegada de Franclim Carvalho ao comando da equipa.

O Racing Avallaneda entrou com tudo na partida e adiantou-se no marcador ao minuto 4, por Santiago Sosa. Ainda assim, o Botafogo conseguiu reagir e foi para o intervalo a vencer por 2-1 com golos de Arthur Cabral e Junior Santos. O avançado ex-Benfica soma três golos em três jogos ao comando de Franclim Carvalho.

No decorrer da segunda parte, a equipa da casa voltou a igualar o marcador por intermédio de Adrian Martinez, ao minuto 64, empate que só viria a ser desfeito já para lá do minuto 90, com um golo de Danilo a garantir a vitória dos homens de Franclim Carvalho.

Este foi o terceiro jogo do técnico português ao serviço do Botafogo, no qual conseguiu a primeira vitória, depois de dois empates frente a Caracas e Coritiba.

O Botafogo volta a entrar em campo este sábado, na visita à Chapecoense, num jogo da 12.ª jornada do Brasileirão.