Esta quinta-feira, o Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, empatou frente ao Barcelona Sporting Club (1-1), do Equador, na primeira mão dos playoffs de acesso aos «oitavos» da Taça Sul Americana.

A equipa de Caixinha passou para a frente do marcador logo aos 18 minutos, com Helinho a finalizar a assistência de Mosquera. Corozo empatou aos 31 minutos, assistido por Preciado.

As duas equipas voltam a encontrar-se no dia 25 de julho, no Brasil, para disputarem a segunda mão.