Tite já não é o treinador do Cruzeiro. O antigo selecionador do Brasil – que chegou para substituir o português Leonardo Jardim – não resistiu ao mau arranque no Brasileirão.

O treinador de 64 anos teve um ano de pausa depois de liderar o Flamengo em 2024. Após a saída de Leonardo Jardim – que agora orienta o Flamengo – o ex-selecionador brasileiro assumiu o cargo na «Raposa».

No que toca ao Campeonato Mineiro, a competição regional em que participa o Cruzeiro, Tite foi bem-sucedido, conquistando o troféu frente ao maior rival, o Atlético Mineiro.

Porém, no que diz respeito ao Brasileirão, o arranque tem sido negativo. A «raposa» encontra-se neste momento em lugar de descida – 19.º com apenas três pontos. Dos seis jogos já realizados, o Cruzeiro perdeu três e empatou três. Não tem, portanto, qualquer vitória nesta edição da Liga brasileira.

Assim, depois do empate na receção ao Vasco da Gama (3-3), o Cruzeiro anunciou que tanto Tite com os respetivos adjuntos deixam de fazer parte da equipa técnica do clube, precisamente três meses depois de ter sido contratado.

Wesley Carvalho será o treinador que irá assumir funções de forma interina.