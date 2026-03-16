OFICIAL: Tite deixa o comando técnico do Cruzeiro
Treinador de 64 anos não resistiu ao mau início no Brasileirão
Treinador de 64 anos não resistiu ao mau início no Brasileirão
Tite já não é o treinador do Cruzeiro. O antigo selecionador do Brasil – que chegou para substituir o português Leonardo Jardim – não resistiu ao mau arranque no Brasileirão.
O treinador de 64 anos teve um ano de pausa depois de liderar o Flamengo em 2024. Após a saída de Leonardo Jardim – que agora orienta o Flamengo – o ex-selecionador brasileiro assumiu o cargo na «Raposa».
No que toca ao Campeonato Mineiro, a competição regional em que participa o Cruzeiro, Tite foi bem-sucedido, conquistando o troféu frente ao maior rival, o Atlético Mineiro.
Porém, no que diz respeito ao Brasileirão, o arranque tem sido negativo. A «raposa» encontra-se neste momento em lugar de descida – 19.º com apenas três pontos. Dos seis jogos já realizados, o Cruzeiro perdeu três e empatou três. Não tem, portanto, qualquer vitória nesta edição da Liga brasileira.
Assim, depois do empate na receção ao Vasco da Gama (3-3), o Cruzeiro anunciou que tanto Tite com os respetivos adjuntos deixam de fazer parte da equipa técnica do clube, precisamente três meses depois de ter sido contratado.
Wesley Carvalho será o treinador que irá assumir funções de forma interina.
O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe.— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 16, 2026
Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian.
Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sucesso… pic.twitter.com/vxexgUJxGv