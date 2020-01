No dia em que celebrou o 92.º aniversário, o Bragantino, clube que agora é detido pela Red Bull anunciou a contratação do reforço mais caro da história do clube que que subiu na última época ao Brasileirão.

Artur foi contratado ao Palmeiras por 25 milhões de reais, pouco mais de 5,5 milhões de euros.

Na época passada, o jogador esteve emprestado ao Bahia, clube pelo qual marcou sete golos e fez três assistências.