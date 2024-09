Livre no mercado da bola, Ivan Cavaleiro tem negociação em andamento para fechar com os brasileiros do Red Bull Bragantino, segundo apurou o Maisfutebol.

O avançado internacional português não teve o contrato renovado em França, onde representou o Lille na temporada passada, e por isso caminha para chegar «sem custos» ao Brasil.

Atualmente na décima segunda posição do Brasileirão, o Red Bull Bragantino, recorde-se, tem o português Pedro Caixinha como treinador.

Aos 30 anos, Ivan Cavaleiro foi formado no Benfica e tem passagens por Mónaco, Deportivo, Wolverhampton e Fulham.