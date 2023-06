Poucos dias depois de ter sido demitido do Ath. Paranaense, na sequência da saída de Luiz Felipe Scolari do cargo de diretor-técnico, Paulo Turra foi anunciado como novo treinador do Santos.

O antigo defesa central de 49 anos, que em Portugal jogou no Boavista e no V. Guimarães, vai substituir Odair Hellman, e será apresentado neste sábado.