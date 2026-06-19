O Vasco da Gama, de Nuno Moreira, anunciou a saída do treinador Renato Gaúcho, após mútuo acordo.

Segundo informações avançadas pela imprensa brasileira, um dos motivos que levou a direção do clube a despedir o técnico de 63 anos foi o mal-estar que se vivia no balneário.

O antigo internacional canarinho comandou o emblema do Rio de Janeiro em 22 ocasiões, somando nove vitórias, seis empates e sete derrotas. O Vasco da Gama ocupa o 17.º lugar do Brasileirão com 20 pontos, apenas mais dois do que a primeira equipa em zona de despromoção.

«O Vasco agradece ao técnico e à sua comissão pelos serviços prestados durante a sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade das suas carreiras», lê-se em comunicado oficial do emblema do Rio de Janeiro.

Esta foi a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo clube carioca, enquanto treinador principal, depois de 2006 e 2008.