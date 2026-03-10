Roger Machado é o novo treinador do São Paulo, sucedendo ao argentino Hernan Crespo no comando da equipa onde joga o português Cédric Soares. O técnico, de 51 anos, comprometeu-se com o clube tricolor até ao final da temporada.

«Estou muito feliz e muito motivado com esta oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e qual é o tamanho do São Paulo. Estamos muito confiantes para fazer um grande trabalho», disse o treinador, citado pelos canais do clube paulista.

A nova equipa técnica do São Paulo fica completa com os adjuntos Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes.

pic.twitter.com/z6Y8mnBPo5 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 10, 2026

A estreia do treinador no banco do tricolor acontece já na próxima quinta-feira, frente à Chapecoense, num encontro referente à quinta jornada do Brasileirão.

Roger Machado estava sem clube desde que deixou o comando do Internacional, em setembro do ano passado.

Esta época, o São Paulo segue na vice-liderança da Série A brasileira.

