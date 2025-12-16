Tite é o novo treinador do Cruzeiro, anunciou esta terça-feira a «raposa». O antigo selecionador do Brasil substitui, assim, o português Leonardo Jardim, que vai fazer uma pausa na carreira.

[Noticia em atualização]

RELACIONADOS
Treinador português apresentado no Los Angeles FC
The Best: Ousmane Dembélé é o melhor jogador do mundo
The Best: Santiago Montiel e Lizbeth Ovalle assinam os melhores golos de 2025
OFICIAL: ex-Arsenal Tomiyasu reforça a defesa do Ajax