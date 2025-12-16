Brasil
Há 6 min
OFICIAL: Tite é o novo treinador do Cruzeiro
Antigo selecionador do Brasil substitui Leonardo Jardim
Tite é o novo treinador do Cruzeiro, anunciou esta terça-feira a «raposa». O antigo selecionador do Brasil substitui, assim, o português Leonardo Jardim, que vai fazer uma pausa na carreira.
Multicampeão, Tite é o novo técnico do Cruzeiro! 🦊💙— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 16, 2025
Que seja uma trajetória vitoriosa, professor! 💪 pic.twitter.com/sZuCiYleur
[Noticia em atualização]
