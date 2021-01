Valdivia, médio ofensivo do Avaí, foi obrigado a deixar o jogo com o Avaí ao intervalo, depois de ter chegado a informado da Confederação Brasileira de Futebol de que estava infetado com a covid-19.

O relatador do encontro, leu uma nota do assessor de imprensa do Avaí, em que este informava que Valdivia tinha dado negativo nos testes para este encontro com o CSA, mas que na manhã deste sábado houve novos testes à covid-19, relativos ao jogo da próxima terça-feira, com o Juventude. Foi nestes que Valdivia deu positivo, o que fez a CBF pedir ao Avaí que retirasse o jogador de campo.