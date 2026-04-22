Renato Gaúcho orientou a equipa do Vasco da Gama frente ao Paysandu, para a Taça do Brasil, poucas horas depois de ter tido conhecimento do falecimento da sua irmã.

O técnico recebeu a notícia quando se preparava para embarcar para Belém, onde jogou na noite da passada terça-feira.

No final da partida, que o Vasco da Gama venceu por 2-0, Renato Gaúcho admitiu que «é difícil perder um ente querido, principalmente a minha irmã», mas fez questão de estar no banco frente ao Paysandu.

«É difícil falar num momento como este. Tinha um carinho grande pela minha irmã. Quando estava a embarcar, recebi a mensagem. De ontem para hoje, não comi quase nada. Normal, é o sentimento, mas fiz questão de fazer o jogo. O presidente disse para eu voltar, mas quis ficar com o grupo. É difícil, mas acontece com toda a gente. Temos de levantar a cabeça e trabalhar. Que ela possa estar lá em cima, no céu, com meus pais», comentou.